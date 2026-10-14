A gestão do São Paulo e as recorrentes mudanças no comando técnico ao longo da temporada foram os temas centrais debatidos no programa Debate PLACAR. A bancada analisou as falhas no planejamento esportivo e administrativo tricolor, apontando os principais desafios que o clube enfrenta nos bastidores e dentro de campo.

Durante o debate, os comentaristas discutem a forte instabilidade provocada pela constante troca de treinadores no Morumbi durante o ano, destacando o impacto direto da saída do técnico Hernán Crespo e a chegada de Dorival Júnior.

Outro ponto de destaque da análise envolve o equilíbrio das contas e a necessidade de clareza com o torcedor tricolor. A bancada aborda a montagem de um elenco mais enxuto e defende o aproveitamento dos jovens formados em Cotia como alternativa viável para a reestruturação financeira.