O São Paulo oficializou o lançamento de uma camisa comemorativa batizada de Alma Celeste, desenvolvida para homenagear os atletas uruguaios que vestiram a camisa do clube ao longo da história. O anúncio ocorreu nas redes sociais da agremiação neste sábado, 28, destacando o laço histórico e a tradição compartilhada entre o Tricolor Paulista e o futebol uruguaio.

A vestimenta conta com o azul-celeste como tom predominante, incorporando detalhes em branco nas mangas e na gola. Entre os elementos visuais destacados na peça está o tradicional Sol de Maio uruguaio estampado no peito, ao lado do escudo tricolor. Produzida pela marca própria Alma Tricolor — sem relação com a New Balance, fornecedora de material esportivo do time —, a camisa está disponível na loja SAO Store pelo valor de R$ 239,99 no modelo masculino.

Quem são os ídolos uruguaios homenageados pelo clube?

O tributo reverencia uma linhagem composta por 19 jogadores uruguaios que já defenderam a equipe do Morumbi. Essa história começou na década de 1930 com o pioneiro Emílio Armiñana e atravessou gerações com Pedro Rocha — maior artilheiro estrangeiro do clube, com 119 gols —, Pablo Forlán, Darío Pereyra e o zagueiro Diego Lugano.

Esta iniciativa reedita homenagens anteriores. Em 2012, o clube lançou a linha especial “Deuses da Raça” voltada a ídolos charruas e, durante a temporada de 2019, adotou oficialmente uma camisa azul-celeste como terceiro uniforme em partidas do Campeonato Brasileiro.