O debate sobre quem ocupa o posto de maior ídolo do futebol argentino e mundial ganhou novos argumentos em análise do Debate PLACAR. Durante o programa no YouTube, o comentarista Fabio Sormani colocou lado a lado as trajetórias de Lionel Messi e Diego Maradona para discutir a dimensão dos legados deixados por ambos no esporte.

Por que o legado de Messi é considerado superior?

Na avaliação de Sormani, o desempenho e a galeria de troféus de Messi pesam decisivamente a favor do camisa 10 atual. O comentarista destaca que o atleta acumula quatro títulos da Champions League, duas edições da Copa América, uma Copa do Mundo e oito prêmios de melhor jogador do mundo, além de manter uma trajetória consistente em grandes clubes europeus.

Como se comparam as passagens de Maradona e Messi por clubes?

Outro ponto abordado no programa diz respeito ao desempenho dos jogadores em equipes do futebol europeu. Enquanto Messi construiu sua carreira em gigantes como o Barcelona, o comentarista recorda que Maradona enfrentou dificuldades no clube catalão antes de se transferir para o Napoli.