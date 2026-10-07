Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR comenta adeus de Messi da seleção argentinaDebate PLACAR comenta adeus de Messi da seleção argentinaPrograma também analisou a volta do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira, 7; assista ao programa ao vivoPor Redação PLACAR 1 min de leitura07/10/2026 • 12:00Debate PLACAR desta quarta-feira, 7/10 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasLionel Messi(255)seleção argentina(33)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora