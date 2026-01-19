O São Paulo venceu o Botafogo por 3 a 1, nesta segunda-feira, 19, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas quartas de final da Copinha de 2026. Os gols do Tricolor foram marcados por Djhordney, Matheus Menezes e Paulinho.

Assim, atual campeão do torneio, o time da capital paulista vai à semifinal em mais uma vez. O adversário da próxima fase será o Ibrachina, time que apareceu como algoz de grandes.

A vitória diante do Botafogo começou aos 45 minutos do primeiro tempo. Em falta cobrada por Lucyan, o meio-campista Djhordney cabeceou e deslocou o goleiro rival, abrindo o placar.

O Glorioso até reagiu, com 12 minutos do segundo tempo. Após bola raspada de cabeça por Kauã Branco, Arthur Izaque acertou belo voleio para empatar.

O São Paulo, porém, retomou as rédeas com 39 minutos da etapa final. O gol saiu com cruzamento de Paulinho para a segundo trave, passe de Igor Felisberto e Matheus Menezes empurrando.

O tento derradeiro saiu já nos acréscimos, aos 49 minutos. Após o goleiro Rhyan Luca se mandar para a área em escanteio, na tentativa de buscar o empate, a bola rebateu e sobrou para Paulinho, que finalizou de antes do meio de campo e anotou um bonito gol.

O Tricolor Paulista mira seu sexto título de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caso se classifique para a final, o time de Allan Barcelos enfrentará Grêmio ou Cruzeiro.