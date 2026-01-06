Você conhece o Guanabara City? O clube, que só no nome lembra os parceiros do Manchester City, é a mais nova sensação da Copinha. A equipe de Goiás surpreendeu o Vasco nesta terça-feira, 6, com uma vitória de virada, por 3 a 1, mesmo com um jogador a menos. A partida em Cravinhos foi válida pela primeira rodada do Grupo 12 da Copinha.

A vitória foi bastante comemorada pela equipe no campo e nas redes sociais. O Guanabara City agora é líder da sua chave, com duas vitórias em dois jogos (I9 e Vasco) — o Gigante da Colina é o segundo, com três pontos.