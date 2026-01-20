O Palmeiras foi eliminado na última terça-feira, 19, pelo Ibrachina nos pênaltis pelas quartas de final da Copinha 2026. O diretor da base do Verdão, João Pedro Sampaio, mostrou sua insatisfação com a campanha do time no principal torneio de base do Brasil.

“Agradecer a torcida e a nossa entrega e luta na competição, pois futebol de verdade não jogamos p… nenhuma. Chorar e sentir faz parte para a formação. Bom que sentimos e amanhã já tem trabalho e mais trabalho, sem desculpinhas”, escreveu JP Sampaio em uma rede social. O diretor ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o Ibrachina e reconhecer o trabalho do adversário.

Na primeira fase da Copinha, o Palmeiras se classificou na primeira colocação do seu grupo com 100% de aproveitamento. O Verdão venceu as três partidas que disputou, marcou 16 gols e sofreu dois.

Na segunda e terceira fases, porém, o Palmeiras passou no sufoco. O time avançou nos pênaltis após empatar no tempo regulamentar contra o Vitória e o Flamengo-SP, respectivamente. Já nas oitavas de final, passou com mais tranquilidade após vencer o Ituano por 3 a 1.

O Palmeiras foi bicampeão da Copinha de forma consecutiva em 2022 e 2023. A eliminação neste ano para o Ibrachina, contudo, foi a terceira consecutiva do time no torneio.

No início deste ano, JP Sampaio esteve envolvido em uma polêmica entre Palmeiras e Corinthians. O conflito aconteceu nos bastidores e tinha, inclusive, acusações de “roubo” de atletas da base. O diretor do Verdão deu declarações polêmicas sobre o atrito. Posteriormente, o diretor disse que o Palmeiras avançou para a terceira fase “sem merecer”.