O maior campeão da Copinha está fora da edição 2026. Na última segunda-feira, 13, o Corinthians perdeu do Guarani por 2 a 1 e deu adeus à Copa São Paulo de Futebol júnior na segunda fase do torneio. Os gols do Bugre foram marcados por Kewen e João Pires, enquanto o do Timão foi de Iago Machado. Essa é a pior campanha corintiana no campeonato desde 2023, quando foi eliminado para o Sport na terceira fase.
Mais cedo no mesmo dia, Athletico-PR, Bahia e Vasco deixaram esta edição da Copinha. O Furacão perdeu por 2 a 1 para o Ceará e deu adeus à competição. O Tricolor de Aço, por outro lado, foi eliminado para o Atlético-PI nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O Cruzmaltino perdeu do Botafogo-SP por 1 a 0, com gol marcado por Ruan no primeiro minuto do jogo.
Outros clubes grandes, no entanto, se classificaram para a terceira fase da competição na segunda-feira, 12. Cruzeiro, Grêmio e Santos venceram seus duelos e avançaram no torneio.
Nesta edição, outros times tradicionais do futebol brasileiro deixaram o campeonato ainda na fase de grupos. Clubes como Coritiba, Náutico e Remo foram eliminados na terceira colocação de seus respectivos grupos.
Nesta terça-feira, 13, acontecem os últimos duelos da segunda fase da Copinha.
Duelos de terça-feira, 13, da segunda fase da Copinha
Operário-PR x Independente-AP – 11h
Fortaleza x Novorizontino – 11h
Ituano x Água Santa – 11h
Nacional-SP x Juventus-SP – 11h
Retrô-PE x Internacional – 14h30
Red Bull Bragantino x Comercial de Tietê-SP – 15h
Canaã-DF x Figueirense – 15h
Juventude x Águia de Marabá – 15h
Itaquá-SP x União Mogi-SP – 15h
Flamengo-SP x Monte Roraima-RR – 15h
Ibrachina x Atlético-MG – 15h
Fluminense x Referência-SP – 18h30
Audax-SP x Santo André – 19h
Palmeiras x Vitória – 19h30
São Paulo x Portuguesa-SP – 20h30
Botafogo x São José-SP – 21h45
*Clubes que vão disputar a Série A do Brasileirão em 2026