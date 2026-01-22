O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cabuloso venceu o Grêmio por 3 a 2 na semifinal e se classificou para a sua 5ª final de Copinha na história. A equipe mineira agora aguarda o vencedor de São Paulo x Ibrachina para descobrir o adversário na decisão que vale o bicampeonato celeste.

Em clima de decisão, o encontro entre Cruzeiro e Grêmio foi movimentado desde o início. Com apenas oito minutos de jogo, as duas equipes já haviam marcado e o confronto estava empatado. O primeiro foi de Harlley, para o Grêmio. Na sequência, Baptistella empatou para o Cruzeiro – em chute na trave, mas que a bola percorreu a linha do gol e a arbitragem confirmou o tento.

Ainda no primeiro tempo, Harlley voltou a marcar e deixar o Grêmio na liderança do placar.

Induzido pelo resultado parcial, o segundo tempo perdeu intensidade, e o Imortal tentou segurar o resultado sem muita eficiência. Aos 30 minutos, Pape empatou o jogo mais uma vez. Então, sete minutos depois, foi a vez de Murilo Rhikman marcar e deixar o Cruzeiro na frente pela primeira vez no confronto.

O Grêmio não conseguiu reagir e ainda teve Borges expulso nos acréscimos da semifinal.

Campeão da Copinha em 2007, o Cruzeiro vai à sua 5ª final do torneio e sonha com o bicampeonato. Do outro lado, o Ibrachina tenta um título inédito, enquanto o São Paulo pode se isolar como o segundo maior vencedor da Copinha, com seis títulos, caso seja campeão.