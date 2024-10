Lanús x Cruzeiro: horário, escalações e onde assistir

O Cruzeiro precisa vencer o Lanús nesta quarta-feira, 30, para conquistar uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O confronto decisivo será realizado na Argentina, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. Comandado por Fernando Diniz, o time brasileiro busca se recuperar de uma sequência desfavorável de resultados e reconquistar a confiança da torcida, conhecida como China Azul.

Esta é a partida de volta pela semifinal da competição, e o Cruzeiro deve superar os argentinos para avançar à decisão. Após um resultado não favorável no primeiro jogo, a pressão aumenta para o embate crucial fora de casa. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília) e promete ser intenso e disputado.

Desafios e Expectativas para o Jogo Decisivo

Fernando Diniz tem o desafio de reestruturar a equipe para interromper a má fase e assegurar o desempenho necessário para vencer. A possível escalação do Cruzeiro inclui atletas como Cássio, Lucas Romero, Matheus Henrique e Kaio Jorge, que terão papéis fundamentais no esquema tático do treinador. O retorno de jogadores como Gabriel Veron pode ser decisivo para aumentar a ofensividade do time.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Álvaro Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Por outro lado, com Ricardo Zielinski no comando, o Lanús também deseja a classificação. Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o time argentino busca manter a vantagem e avançar à final. Com jogadores como Nahuel Losada no gol e Lautaro Acosta no ataque, a equipe pretende pressionar o Cruzeiro desde o início.

Lanús: Nahuel Losada; Juan José Cáceres (Leonardo Jara), Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez (Ezequiel Muñoz) e Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio e Ramiro Carrera; Marcelino Moreno, Lautaro Acosta e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

Qual é a Importância da Arbitragem no Confronto?

A arbitragem, sempre um elemento crítico em jogos decisivos, será liderada por Juan Gabriel Benítez, do Paraguai. Ele será auxiliado por Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar, com Derlis López no comando do VAR. A atuação do corpo de arbitragem será crucial para assegurar um jogo justo e sem polêmicas, especialmente nas decisões que podem influenciar o desfecho da partida.

Preparativos Finais e Transmissão

Ambas as equipes realizaram treinamentos intensos para se adaptar às condições do jogo. Fatores como a pressão da torcida argentina e o clima no estádio representarão desafios para os jogadores. O Cruzeiro busca manter o foco e evitar erros que possam comprometer seu desempenho.

Para os torcedores que não estarão presentes no estádio, a partida será transmitida pela plataforma Paramount+. Essa cobertura permitirá que os fãs acompanhem cada momento e torçam pela classificação do seu time à final.

O duelo entre Lanús e Cruzeiro promete ser uma emocionante batalha estratégica e psicológica, com ambos os clubes lutando por uma chance de disputar o título da Copa Sul-Americana.