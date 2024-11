Fora das Copas: noite de terror compromete 2025 do Corinthians

Após a eliminação do Corinthians para o Racing na Copa Sul-Americana, na última quinta-feira, 31. as chances do Timão disputar a Copa do Brasil em 2025 ficaram mínimas. Pelo novo método de classificação, apenas uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro garante a vaga na competição da próxima temporada.

No entanto, para isso, o time treinado por Ramón Díaz precisa de uma recuperação heróica no Brasileirão, visto que atualmente luta contra o rebaixamento. Assim, está próxima de ser confirmada a ausência do Timão pela oitava vez na competição nacional.

Ao todo, o time paulista não jogou o torneio nas edições de 1990, 1993, 2003, 2006, 2010, 2011 e 2012. Nas cinco últimas vezes em que não participou, porém, a equipe disputou a Libertadores, quando os clubes não participavam de ambas as disputam.

Isso se dá pelo novo regulamento da CBF, divulgado no fim de 2022. Agora, para garantir vaga na Copa do Brasil, o clube precisava terminar entre os quatro primeiros ou ter a melhor campanha entre os eliminados nas quartas de final.

Contudo, o Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase do Paulista e terminou apenas em 10º na classificação geral. Com isso, a participação dependeria de vencer a própria Copa do Brasil ou a Sul-Americana, o que renderia um lugar direto na Libertadores do ano seguinte.

Brasileirão: sonho distante para o Corinthians

Atualmente, o Timão ocupa o 15º lugar no campeonato, estando 16 pontos atrás do São Paulo, que está em 6º, e 9 pontos do Cruzeiro, na oitava posição. Caso Botafogo e Flamengo conquistem, respectivamente, a Libertadores e a Copa do Brasil, o G-6 se ampliaria para G-8.

De acordo com o instituto de matemática da UFMG, a chance do Alvinegro disputar a próxima edição fa mais badalada competição continental é de apenas 0,003%. Ou seja, a vaga na Copa do Brasil de 2025 depende de basicamente uma recuperação milagrosa – além de resultados ruins de concorrentes.

A situação fica ainda mais complicada ao pensar que o Timão pode até mesmo ficar fora da próxima Copa Sul-Americana caso seja rebaixado. Atualmente, além dos ocupantes do Z-4, o 13º, 14º, 15º e o 16º do Brasileirão ficam de fora.

Entretanto, se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana desta temporada, as vagas aumentam. Nesse caso, apenas o 16º colocado (e os rebaixados) não disputarão nenhuma competição continental em 2025.

Os paulistas classificados para a próxima Copa do Brasil

Palmeiras (campeão estadual)

Santos (vice-campeão estadual)

Red Bull Bragantino (3º colocado estadual)

Novorizontino (4º colocado estadual)

São Paulo (5º colocado estadual)

Votuporanguense (vice-campeão da Copa Paulista) — o campeão Monte Azul optou pela vaga na Série D