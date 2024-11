Estádio do Racing é interditado após festa na Sul-Americana

A recente determinação da Agência de Prevenção de Violência no Esporte de Buenos Aires impacta diretamente o Racing Club, um dos clubes mais tradicionais da Argentina. O Estádio El Cilindro, em Avellaneda, terá seus portões fechados por 30 dias, após o uso inadequado de sinalizadores durante uma partida, que deixou pelo menos 20 feridos, segundo relatos do serviço de saúde do local.

Essa sanção afeta diretamente os próximos jogos do Racing no estádio. No próximo domingo, contra o Independiente Rivadavia pelo Campeonato Argentino, a partida ocorrerá sem a presença de público. A punição visa evitar novos episódios de violência e desordem nos estádios.

Impactos nos Torneios Internacionais

Ainda que severa, a punição não interfere na participação do Racing na final da Copa Sul-Americana. O confronto com o Cruzeiro será no Estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, e não será afetado pela medida, por ocorrer fora da Argentina.

Com a validade da decisão até 4 de dezembro, o Racing jogará fora de casa ou adiará jogos dentro do país. A expectativa é que o El Cilindro reabra para o evento final do campeonato argentino com torcida presente.

Motivações para a Sanção

A interdição do El Cilindro por 30 dias acontece após a partida contra o Corinthians, marcada por festas com sinalizadores. O evento levantou sérias preocupações de segurança, levando a Agência de Prevenção de Violência a agir de forma rígida. O uso desses itens em estádios representa riscos significativos, que as autoridades desejam eliminar.

Possíveis Consequências Adicionais

Apesar da sanção atual, há especulações sobre ações adicionais pela Conmebol. O órgão de futebol sul-americano pode aplicar sanções ao Racing devido ao comportamento inadequado dos torcedores. A Conmebol historicamente age contra práticas que comprometem a segurança dos eventos.

O Futuro do Estádio El Cilindro

Com o término da sanção em dezembro, o Racing precisará adotar medidas severas para prevenir novos incidentes. As autoridades esperam que o clube promova políticas de segurança robustas, assegurando o retorno seguro e responsável dos torcedores ao estádio.

Assim, é essencial que o Racing não apenas cumpra a sanção, mas também colabore ativamente com as autoridades para evitar mais problemas, protegendo a segurança dos torcedores e a integridade das competições futuras.