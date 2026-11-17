O atacante argentino Tomás Cuello projetou o confronto do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana de 2026 contra o Boca Juniors, marcado para o próximo sábado, 21. O jogador ressaltou a importância da conquista internacional para o clube mineiro e assegurou que o elenco alvinegro entrará em campo com intensidade máxima em busca da taça.

“Ano passado, infelizmente, vivenciei de fora o que foi essa experiência, esse jogo [final da Sul-Americana] não tão bom para lembrar. Desde o momento que a gente perdeu, acho que na nossa cabeça e a de todos que estavam nesse momento, o pensamento era que a gente tinha que voltar esse ano. Fizemos uma grande campanha e conseguimos chegar nessa fase. É continuar para a gente, se Deus quiser, conquistar esse título”, iniciou Cuello em entrevista à Galotv.

“É especial, porque é um time [Boca Juniors] do meu país. Um grande da América Latina e do mundo. Estou esperando com muita ansiedade esse jogo e tenho certeza que a gente tem total condições de fazer um grande jogo contra eles. Tenho certeza que a gente vai dar a vida a vida para conquistar esse título que a gente bateu na trave no ano passado. E o que a gente mais quer é trazer essa alegria para a torcida”, finalizou.