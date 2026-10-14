O meia-atacante Bernard projetou o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Montevideo City Torque, marcado para esta quarta-feira, 14. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

“Muito bem preparados (para o jogo contra o Montevideo City Torque). Eu acredito que esses jogos acabam moldando, ajudando a gente a não deixar de se preparar, não acomodar, porque sabemos que não só os jogos da Sul-Americana, mas também do Brasileirão são importantes para que a gente possa continuar crescendo como time e crescendo a nossa confiança”, iniciou Bernand em entrevista à GaloTV.

“É importante a gente chegar bem e ir muito bem preparado para esse jogo. A gente sabe o que é uma semifinal de uma competição continental, então vão ser jogos complicados, que exigem muito fisicamente e mentalmente. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para um momento como esse”, finalizou.