Cruzeiro leva punições milionárias na Sul-Americana

O Cruzeiro Esporte Clube tem enfrentado recentemente dificuldades devido a punições aplicadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Tais penalidades decorrem de eventos durante a etapa final da Copa Sul-Americana, resultando em multas superiores a R$ 750 mil devido a diversas infrações cometidas no decorrer do campeonato.

Publicidade

Os principais motivos para essas penalidades incluem atrasos no início das partidas, interrupções para anúncios e o uso de sinalizadores pelos torcedores. Essas infrações representam um impacto econômico significativo para o clube e ressaltam a necessidade de conformidade com as normas estabelecidas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Detalhamento das Infrações

Na partida das quartas de final contra o Libertad, do Paraguai, o Cruzeiro foi sancionado com uma multa de 100 mil dólares, aproximadamente R$ 570 mil, por atrasos no início do jogo e interrupções para anúncios. Uma multa adicional de 20 mil dólares, cerca de R$ 115 mil, foi aplicada pelo uso de foguetes e sinalizadores. Outras infrações relacionadas à segurança resultaram em uma penalização adicional de 10 mil dólares, cerca de R$ 60 mil.

Histórico do Clube com Penalizações

O Cruzeiro já enfrentou problemas disciplinares em competições internacionais anteriormente. Na fase de grupos contra a Universidad Católica, do Equador, o clube recebeu uma multa de 22 mil dólares por questões relacionadas ao uso de sinalizadores e gestão inadequada de câmeras.

Nos jogos das oitavas de final contra o Boca Juniors, a multa foi de 162 mil dólares durante a partida na Argentina, devido a atrasos, descumprimento de instruções e manifestações extraesportivas. No jogo de volta no Mineirão, as multas atingiram 40 mil dólares por questões de hospitalidade e uso de estruturas não autorizadas.

Publicidade

Impacto das Penalizações no Clube

O impacto financeiro das multas é significativo, afetando a saúde econômica e a imagem do clube perante seus torcedores e patrocinadores. A necessidade de ajuste orçamentário e melhorias na conduta são fundamentais para prevenir futuras penalizações.

Esses episódios servem como alerta não só para o Cruzeiro, mas também para outros clubes em competições internacionais. A gestão eficaz e o respeito às normas são cruciais para preservar a integridade do esporte e garantir que incidentes não afetem o desempenho e a preparação das equipes.