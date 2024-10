Corinthians x Racing: horários, onde assistir e prováveis escalações

Na noite de quinta-feira, 24, às 21h30, o Corinthians recebe o Racing para o primeiro duelo das semifinais da Copa Sul-Americana. O confronto acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, e promete ser emocionante, com ambas as equipes de olho na vaga para a final do torneio continental. Os torcedores poderão acompanhar a partida com transmissão pela ESPN, Disney+ e SBT.

O Corinthians chega após ser eliminado pelo Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Apesar de ter jogado parte do confronto com um jogador a mais, o Timão não conseguiu assegurar sua vaga na final. No Campeonato Brasileiro, o time de Ramón Díaz está na 17ª posição com 32 pontos.

Rendimentos recentes e metas na competição

O Racing vem de uma vitória apertada por 4 a 3 sobre o Defensa y Justicia, pela 18ª rodada do Campeonato Argentino, ocupando atualmente a 5ª posição. Comandado por Gustavo Costas, o time argentino vive uma boa fase e espera conquistar um resultado favorável fora de casa.

Destaques para o confronto

Os times devem escalar elencos fortes para o embate. No Corinthians, a provável formação titular inclui Hugo Souza no gol, Fagner e André Ramalho na defesa, além de Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. O Racing deve contar com Gabriel Arias no gol e Adrián Martínez no ataque, entre outros importantes jogadores.

Confira as possíveis escalações:

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Racing (Gustavo Costas): Gabriel Arias; Gastón Mantirena, Agustín Basso, Nazareno Colombo e Facundo Mura; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juan Quintero (Solari) e Luciano Vietto; Adrián Martínez.

Expectativas e histórico do duelo

O confronto promete ser equilibrado, com o Corinthians buscando retomar a confiança dos torcedores após alguns resultados ruins. Para o Racing, a final da Copa Sul-Americana é uma chance de confirmar seu bom momento. A presença de jogadores experientes em ambos os lados aumenta a expectativa pela partida.

Sob a arbitragem do uruguaio Gustavo Tejera, assistido por Nicolás Tarán e Andrés Nievas, o jogo será marcado pela intensidade e pela busca constante pela vitória. Esta primeira partida será decisiva para definir as chances de cada equipe na final, marcando um capítulo importante na trajetória dos clubes na competição.