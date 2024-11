Textor sobre possível Libertadores: ‘não imaginava tão cedo’

O Botafogo, um dos times mais emblemáticos do futebol brasileiro, tem vivido um ressurgimento espetacular desde que John Textor assumiu o comando do futebol em 2022. Sob sua liderança, o clube carioca tem superado expectativas, tanto dentro quanto fora do campo. Durante um seminário de esportes realizado na Argentina, Textor expressou sua empolgação com a possibilidade de disputar uma final de Libertadores, ressaltando o notável progresso do time.

Publicidade

Textor, que iniciou sua carreira na indústria do entretenimento, encontrou no Botafogo uma motivação que o leva a sonhar grande. Este avanço culminou na participação na disputa pelo título da Copa Libertadores deste ano, um evento que marca um capítulo importante na história do Botafogo, que busca reconhecimento internacional.

“Estou muito animado. Eu costumava viajar para a Argentina quando era mais novo, não pelo futebol, mas para jogar golfe. É um lindo país, com pessoas incríveis. Para mim é maravilhoso termos essa chance mais cedo do que esperávamos, com o Botafogo podendo fazer algo tão especial em Buenos Aires. Os argentinos são grandes torcedores e apoiadores do futebol. É uma grande oportunidade que temos, espero que nosso time faça o melhor para viver esse momento à altura”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que a trajetória do Botafogo é tão especial?

Desde a chegada de Textor, o Botafogo tem mostrado resiliência e capacidade de adaptação, características cruciais para seu recente sucesso. Na temporada passada, o clube esteve perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas uma quebra na série de vitórias nos momentos finais o deixou sem o título. Essa experiência, contudo, fortaleceu o time, que atualmente é líder no Campeonato Brasileiro e se prepara para enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores.

Os aportes de Textor foram além do campo. Sua visão empresarial e amor pelo jogo têm revitalizado o Botafogo, transformando-o em um concorrente formidável em competições nacionais e internacionais.

Publicidade

Quais são os planos de John Textor para o Botafogo?

A estratégia de Textor para o crescimento do Botafogo baseia-se na evolução constante e na aplicação de práticas já testadas e comprovadas. Na Argentina, ele destacou seu objetivo de ver o Botafogo como um protagonista contínuo no futebol sul-americano.

Com a partida contra o Atlético-MG se aproximando, o Botafogo se prepara para um confronto decisivo em Buenos Aires, onde busca conquistar o maior título de sua história. A cidade, famosa por sua paixão pelo futebol, é o cenário onde o Botafogo pretende solidificar seu desenvolvimento sob a gestão de Textor.

O que se espera da final da Libertadores?

A final da Libertadores representa mais do que uma simples partida; é uma oportunidade histórica para redefinir a posição do Botafogo no cenário futebolístico internacional. John Textor espera que o time alcance seu máximo potencial, refletindo toda a preparação e foco dedicados à vitória.

Os torcedores estão otimistas e ansiosos, na expectativa de que o Botafogo consiga uma vitória memorável. Este ano, a equipe demonstrou ser capaz de enfrentar grandes desafios, e a final em Buenos Aires será uma oportunidade de reafirmar seu compromisso e estabelecer sua reputação entre os grandes clubes do continente.