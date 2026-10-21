O Estudiantes recebeu uma decisão favorável a pouco mais de 24 horas da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) deferiu a medida cautelar apresentada pelo time argentino e liberou a inclusão do zagueiro Marcos Rojo na lista da competição continental.

Entenda o imbróglio da inscrição

A situação do defensor de 36 anos virou impasse após a Conmebol vetar inicialmente a sua inscrição. A entidade continental alegou que o registro do atleta, contratado junto ao Racing, não obedeceu aos prazos normativos fixados para a fase do torneio. Diante do veto federativo, Rojo desfalcou o clube no jogo de ida em La Plata, que terminou empatado em 0 a 0.

Para contratar o zagueiro, o Estudiantes desembolsou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões), valoir alto para a realidade do futebol argentino e diante da situação emergencial. O clube ainda prometeu bonificações ao atleta. Em caso de classificação nesta quinta-feira, 22, pagará mais US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão), enquanto um eventual título custará US$ 450 mil (R$ 2,2 milhões).

Opção para o duelo decisivo no Maracanã

Com o parecer positivo expedido pela corte arbitral nesta quarta-feira, dia 21, o atleta fica à disposição do técnico Alexander Medina. O treinador havia adiantado em entrevista que a comissão técnica trabalhou com alternativas defensivas para suprir ou integrar o defensor.

Em entrevista às vésperas da partida, o técnico Alexander “Cacique” Medina ainda destacou que não tem focado no peso que é enfrentar o elenco do Flamengo e tem evitado fazer comparações.

“Nós jogamos muito como equipe, como instituição, porque temos que valorizar onde estamos. Não se chega todo dia a uma semifinal de Libertadores. Hoje em dia custa muito para os times que não são brasileiros chegarem a essa fase, e nós estamos assumindo a responsabilidade como tal, como marca a nossa história, como marca o nosso time e o nosso presente. Então, estamos curtindo também o momento, obviamente com a responsabilidade que nos cabe, para fazer com que o torcedor se sinta representado, como vem sendo até agora nesta Libertadores. E esse jogo não vai ser exceção. Acreditamos muito no nosso time”, explicou.

O confronto decisivo de volta contra o Flamengo está marcado para esta quinta-feira, dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã.