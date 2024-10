River Plate x Atlético MG: horários e onde assistir ao jogo da Libertadores

Após uma vitória sólida no primeiro confronto, o Atlético-MG se prepara para encarar o River Plate no segundo jogo da semifinal da Libertadores. O time mineiro triunfou por 3 a 0 na Arena MRV em Belo Horizonte, o que lhes confere uma posição privilegiada para o jogo de volta, que ocorrerá no Mâs Monumental, em Buenos Aires, nesta terça-feira.

A partida está agendada para as 21h30 e promete ser um espetáculo emocionante. Enquanto o Atlético-MG pode até perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir sua vaga na final, o River Plate precisa vencer por três gols para levar a decisão para os pênaltis ou por uma margem maior para avançar diretamente.

As Estratégias do Atlético-MG para Chegar à Final

O Atlético-MG chega ao jogo de volta em uma situação bastante favorável. Com uma vantagem de três gols no agregado, o time pode adotar uma estratégia focada em bloquear o ataque adversário. Se o Galo mantiver sua solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques, poderá assegurar sua presença na final da Libertadores.

É importante salientar que o time mineiro não precisa vencer para se classificar. Um empate ou uma derrota por até dois gols de diferença será suficiente, o que permite uma abordagem mais cautelosa na partida.

Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Arana e Rubens (Deyverson); Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Desafios e Oportunidades para o River Plate

Para o River Plate, a tarefa é desafiadora. No entanto, jogar em casa pode ser uma vantagem significativa, com o apoio fervoroso de seus torcedores no Mâs Monumental. Desde o início do jogo, será crucial aumentar a pressão ofensiva na tentativa de reverter o placar adverso.

O time precisa ser preciso e eficiente nas suas chances de gol. Cada oportunidade perdida pode significar o fim do sonho da Libertadores para os donos da casa, exigindo finalizações precisas e uma defesa sólida para evitar contragolpes.

Armani; Bustos, Pezzella, Díaz e Acuña (Enzo Díaz); Simón, Kranevitter, Fernández e Meza, Colidio e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo

Quem Avançará para Enfrentar o Outro Finalista?

A final da Libertadores será disputada no dia 30 de novembro, também no Mâs Monumental. O vencedor desse confronto entre River Plate e Atlético-MG enfrentará quem sair vitorioso na outra semifinal entre Botafogo e Peñarol. O Botafogo chega ao jogo de volta com uma vantagem confortável após vencer por 5 a 0 na primeira partida contra os uruguaios.

Independentemente de quem se classificar, a decisão promete ser intensa. River Plate, Atlético-MG e seus potenciais adversários na final são equipes com histórias ricas na Libertadores, o que aumenta ainda mais a expectativa por uma grande final.

Data: 29 de outubro de 2024

29 de outubro de 2024 Horário: 21h30

21h30 Local: Mâs Monumental, Buenos Aires

Mâs Monumental, Buenos Aires Onde assistir: ESPN / Disney+

Somente o desenrolar do tempo revelará o desfecho desta emocionante semifinal. Certo é que ambas as equipes têm qualidade de sobra para oferecer um espetáculo no solo argentino.