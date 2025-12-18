A Conmebol sorteia nesta quinta-feira, 18, os duelos e chaveamentos da fase preliminar da Copa Libertadores. O evento acontece em Luque, no Paraguai, às 12h (de Brasília), e será acompanhado de perto por Bahia e Botafogo, as duas equipes brasileiras classificadas. Confira abaixo as divisões de potes e os possíveis adversários.

Botafogo e Bahia conseguiram a classificação para a pré-Libertadores via Brasileirão, terminando o campeonato na 5ª e 6ª posição, respectivamente. Assim, precisarão passar por dois jogos de mata-mata ainda para confirmar presença na fase de grupos do torneio.

Para a divisão dos potes, utiliza-se o ranking da própria Conmebol e, por isso, tanto Botafogo como Bahia integram o pote 1 do sorteio. Além dos brasileiros, estão também: Sporting Cristal, Guaraní, Independiente Medellín, Argentino Juniors, Huanchipato e Tolima.

A fase preliminar é dividida em três fases, e os brasileiros ganham a vantagem de estrear já na fase. Os times que dividem o pote 1 só poderão se enfrentar numa eventual fase 3.

Os times que jogam a fase 1 são: Alianza Lima, Deportivo Táchira, Universidad Católica, Bolívia 4 (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo), 2 de Mayo e Juventud de Las Piedras.

Os três times que avançarem, integram o pote 2 para a segunda fase com: Liverpool, Carabobo, O’Higgins, Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí) e Equador 3 (Barcelona ou LDU) – daqui sairá o primeiro adversário de Botafogo e Bahia.

De acordo com o calendário base da Libertadores de 2026, as fases prévias acontecem entre 4 de fevereiro e 11 de março. No mesmo mês, dia 18 de março, a Conmebol realiza o sorteio da fase de grupos. A bola rola a partir do dia 8 de abril.