Quais times brasileiros mais viajarão na Libertadores

As equipes brasileiras já conheceram os seus adversários na Copa Libertadores de 2025. Assim, junto a isso, os times passam a planejar suas viagens, que podem ter distâncias de quase 10.000 quilômetros (considerando ir e voltar) para encontrar apenas um rival.

Por outro lado, o sorteio também “privilegiou” alguns clubes do Brasil. Tendo em vista a localização dentro do próprio país, os tricampeões, São Paulo e Palmeiras, não farão nenhum deslocamento que exiga mais de 7.000 quilômetros.

Essa, no entanto, não é a realidade de outra dupla: Flamengo e Fortaleza. O Rubro-Negro fará duas viagens que passam dos 9.000 quilômetros, enquanto o Leão do Pici será obrigado a cruzar mais de 8.000 quilômetros em todas seus deslocamentos.

A distância que cada brasileiro viajará na Libertadores

BOTAFOGO: Buenos Aires (La Plata), Santiago e Valencia

Destinos: La Plata (Argentina), Santiago (Chile) e Valencia (Venezuela).

Para enfrentar o Estudiantes, em La Plata, região metropolitana de Buenos Aires, o Botafogo viajará 3930 quilômetros. Contra o Universidad do Chile, em Santiago, a distância será de 5828 quilômetros.

A viagem mais longa será para encontrar o Carabobo, de Valencia, na Venezuela. Para além dos 9122 quilômetros, precisará encarar o acanhado Estádio Misael Delgado.

Distância total: 18.880 km

FLAMENGO

Destinos: Quito (Equador), San Cristóbal (Venezuela) e Santiago del Estero (Argentina)

A LDU de Quito, adversário mais tradicional do Flamengo, exigirá viagem de 9146 quilômetros, além de ter a seu favor a altitude de 2850 metros acima do nível do mar. No entanto, quem exigirá maior distância é de 9284 quilômetros, para encarar o venezuelano Deportivo Táchira.

Nem mesmo para encarar o argentino Central Córdoba o Flamengo terá logística simples. A equipe de Santiago del Estero, que em tese não tem aeroporto internacional (mas recebe conexões de Buenos Aires), exigirá ao Rubro-Negro o deslocamnto de 4362 quilômetros.

Distância total: 22.792 km

SÃO PAULO:

Destinos: Assunção (Paraguai), Córdoba (Argentina) e Lima (Peru)

A distância mais tranquila a ser percorrida pelo Tricolor Paulista é a para encarar o Libertad, na capital paraguaia, com 2256 quilômetros percorridos. A segunda que menos exigirá distância é para enfrentar o argentino Talleres, com 3400 quilômetros.

O adversário mais distante para o São Paulo é o Alianza Lima. Para viajar à capital paraguaia, serão 6904 quilômetros percorridos.

Distância total: 12.560 km

FORTALEZA:

Destinos: Avellaneda (Argentina), Santiago (Chile) e Bucaramanga (Colômbia)

Para cruzar da capital cearense para o restante do continente, o Fortaleza terá logísticas longas. Contra o Racing, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, serão 8002 quilômetros a percorrer.

Diante do Colo-Colo, no Chile, o Leão terá sua viagem mais longa: 9200 quilômetros. Já para encarar o Atlético Bucaramanga, na Colômbia, serão 8040 quilômetros a cruzar.

Distância total: 25.242 km

INTERNACIONAL:

Destinos: Medellín (Colômbia), Montevidéu (Uruguai) e Salvador (Brasil)

O Colorado viajará sua maior distância para encarar o colombiano Atlético Nacional, traçando 9594 quilômetros. Já a mais curta a se percorrer será contra o Nacional, cruzando “apenas” 1425 quilômetros para a capital uruguaia.

No duelo nacional, enfrentará o Bahia. Para ir a Salvador, serão necessários 4450 quilômetros.

Distância total: 15.469 km

BAHIA:

Destinos: Medellín (Colômbia), Montevidéu (Uruguai) e Porto Alegre (Brasil)

Classificado via fases preliminares, o Bahia já jogou na Bolívia e no Uruguai. No entanto, ainda precisará ir a um novo país, a Colômbia, para encarar o Atlético Nacional, cruzando 9226 quilômetros.

Contra o Nacional, em Montevidéu, cruzará 5842 quilômetros. Ao enfrentar o brasileiro Internacional, serão 4450 quilômetros.

Distância total: 19.886 km

PALMEIRAS:

Destinos: La Paz (Bolívia), Lima (Peru) e Assunção (Paraguai)

O Verdão viajará apenas para capitais nesta fase de grupos. A mais curta será contra o paraguaio Cerro Porteño, cruzando 2256 quilômetros, e a mais longa prevista é para Lima, com 6904 quilômetros a se viajar.

No entanto, talvez a que exiga mais dificuldades seja a para enfrentar o Bolívar. Para além dos 3640 metros acima do nível do mar, o Palmeiras terá 4752 quilômetros para deslocamento.

Distância total: 13.912 km