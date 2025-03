O Corinthians está na terceira roda da fase preliminar da Copa Libertadores. Assim, a uma fase da sonhada vaga na fase de grupos, o Timão tem pela frente o Barcelona de Guayaquil, em duelo que terá a partida de ida nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador.

Equipe com mais torcida de seu país e maior campeão do Campeonato Equatoriano, com 16 títulos, os Canários (apelido em referência ao tradicional uniforme amarelo) chegaram à terceira fase passando pelo compatriota El Nacional. No duelo nacional, o Barcelona empatou por 1 a 1 na volta, se classificando graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Atualmente, o time dirigido pelo técnico Segundo Castillo ocupa a liderança no Campeonato Equatoriano, tendo vencido os três jogos disputados até o momento. No último jogo realizado, dia 1º, goleou o Libertad por 4 a 1.

O grande destaque da equipe é o atacante uruguaio Octavio Rivero, de 33 anos, que já balançou as redes três vezes nesta temporada. No último ano, o jogador marcou 11 vezes em 17 jogos, além de outras 14 bolas na rede enquanto defendia o Defensor Sporting, do Uruguai,

Curiosamente, no Barcelona há um brasileiro: o meia Leonai Souza, de 29 anos, formado no Taquaritinga, com passagens por Comercial-SP, Planza Colonia, do Uruguai, e desde 2022 nos Toreros.

O Barcelona busca sua 29ª participação na fase principal da Copa Libertadores. A equipe já foi vice-campeã duas vezes: em 1990, quando perdeu para o Olimpia do Paraguai, e em 1998, quando foi derrotada pelo Vasco da Gama.

De olho no Corinthians, o time equatoriano tem desfalques importantes. Por questões físicas, Felipe Caicedo, Jesús Trindade, Christian Solano, Byron Castillo e Joao Rojas estão fora, enquanto Mario Pineida, ex-Fluminense, está suspenso por ter sido expulso no último compromisso pela Libertadores.

O Timão tem a vantagem de decidir em casa por estar melhor posicionado no ranking da Conmebol. Dessa maneira, a partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 12, na Neo Química Arena.

