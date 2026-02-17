A caminhada rumo à Glória Eterna apresenta um desafio de tirar o fôlego logo em seus estágios iniciais. Nesta quarta-feira, 18, o Nacional Potosí recebe o Botafogo pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio Víctor Agustín Ugarte, localizado em Potosí, na Bolívia, uma das cidades mais altas do mundo.

O desafio da altitude e o momento das equipes

O confronto marca o início de uma batalha de 180 minutos por uma vaga na próxima etapa da competição continental. O Nacional Potosí garantiu sua vaga ao conquistar o título inédito da Copa Bolívia de 2025, superando o favorito Bolívar.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Eguez aposta todas as suas fichas no fator casa. Jogando a quase 4.000 metros acima do nível do mar, a estratégia local é clara: impor um ritmo intenso nos minutos iniciais e finalizar de média distância para explorar o desgaste físico dos visitantes.

Para o time brasileiro, o jogo não é apenas contra onze adversários, mas também contra os efeitos da altitude, fator que historicamente equilibra duelos entre equipes tecnicamente distintas. Por se tratar de uma fase eliminatória, a partida de ida tem um peso decisivo para as pretensões de ambos os clubes.

A estratégia de Martín Anselmi

O Botafogo encara o duelo como um dos maiores desafios logísticos e físicos da temporada. Sob o comando do técnico Martín Anselmi, o Glorioso preparou uma operação especial, com aclimatação gradual em Sucre, cidade de altitude intermediária. A expectativa é que o time adote uma postura cautelosa e inteligente, priorizando a posse de bola para evitar o desgaste prematuro.

A comissão técnica entende que a Libertadores exige inteligência emocional e tática. Sair de Potosí com um empate ou uma derrota por margem mínima é considerado um passo importante, permitindo decidir a vaga no Estádio Nilton Santos em condições mais favoráveis.

Onde assistir

A partida decisiva desta quarta-feira terá ampla cobertura. O jogo será transmitido na TV fechada pela ESPN. Para quem prefere acompanhar via streaming, as opções são o Disney+ e o ge (Globo Esporte). Espectadores em regiões específicas, como EUA e Canadá, também podem acompanhar pela beIN SPORTS e Fubo.