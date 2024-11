Marlon Freitas exalta superação do Botafogo e evita pensar em Mundial

O meio-campista e capitão do Botafogo, Marlon Freitas, fez nesta sexta-feira, 29, uma espécie de retrospectiva afirmando que o clube carioca contrariou diversas projeções negativas para chegar pela primeira vez na final da Libertadores. O Glorioso enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, 30, às 17h (de Brasília), em Buenos Aires, podendo conquistar um inédito título em sua história.

“Àquela altura, na pré-Libertadores, nem o mais otimista acreditava em chegar na final. Mas acreditava no trabalh, nunca tinha acontecido. Vou citar novamente o mister, que chegou acreditando. Era muito difícil, quase impossível”, iniciou dizendo o jogador.

A campanha botafoguense na competição iniciou antes mesmo da fase de grupos. No último ano, o time viu um título brasileiro que parecia certo derreter com uma sequência de tropeços na reta final da competição. A taça ficou com o Palmeiras e queda levou o Botafogo a quinta colocação, ou seja, para disputa da fase preliminar do torneio.

Leia mais:

Ainda sob o comando de Tiago Nunes e depois do interino Fábio Matias, eliminou o Aurora-BOL, na segunda fase, e o Red Bull Bragantino, na terceira. Na fase de grupos, só confirmou a vaga na última rodada e na segunda colocação, atrás do Junior Barranquilla-COL.

“É um momento histórico, eu estou muito feliz. Falei depois do jogo contra o Peñarol que a ficha não tinha caída ainda. Falei ontem com o Danilo que hoje minha ficha caiu que estou na final da Libertadores. É desfrutar. Estou muito feliz. Nosso ambiente é muito leve. melhor grupo que eu trabalhei. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo. Vamos dar o melhor, correr até o último minuto. É um por todos e todos por um”, relembrou Freitas.

Nos mata-matas, já com o português Artur Jorge, o Botafogo engrenou para despachar de cara dois paulistas: o Palmeiras e o São Paulo, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O goleada por 5 a 0 diante do Peñarol na primeira partida da semifinal encaminhou a inédita vaga na decisão.

O jogador, contudo, ainda evita falar sobre um dos efeitos do título: uma vaga no novo Mundial de Clubes, que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho d1e 2025 nos Estados Unidos.

“É amanhã, não adianta querer pensar lá na frente. Manter o foco e a humildade para tentar conquistar o nosso objetivo que é ganhar a Libertadores”, concluiu.

A sexta e última vaga destinada à Conmebol para o torneio será definida neste fim de semana. Até o momento, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors e River Plate estão garantidos. Da Europa, Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Bayern de Munique (Alemanha) são alguns que estarão presentes.

