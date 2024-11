Hulk encerra polêmica com Luiz Henrique: ‘Está perdoado’

O atacante Hulk, do Atlético-MG, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, na véspera da decisão da Copa Libertadores contra o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O experiente artilheiro encerrou as polêmicas com Luiz Henrique, destaque do rival, e disse ter aceitado suas desculpas.

“Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, acho que tem muito talento sim, é um jogador que tem muita qualidade, é muito jovem, tem tudo para ser um craque. Acho que a gente aprende a perdoar diariamente, até porque a gente erra diariamente também e a gente também quer o nosso perdão”, iniciou.

“Eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube. Está perdoado, que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na seleção, que Deus abençoe a carreira dele”, concluiu Hulk, que coincidentemente estreou uma campanha publicitária, gravada antes da confusão, de uma chuteira da Adidas com Luiz Henrique, nos últimos dias.

O reconhecimento do palco onde lutaremos pelo sonho de toda a Massa! 🖤🤍 Que sejamos felizes aqui mais uma vez, Galo! 🙏🏼 pic.twitter.com/S2XGgNxzP5 — Atlético (@Atletico) November 29, 2024

No início da semana, Luiz Henrique pediu desculpas pela confusão ocorrida no Estádio Independência em jogo válido pelo Brasileirão. Na ocasião, Hulk disse que Luiz Henrique havia chamado o time atleticano de “merda”, e cobrou humildade.

“Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível, como eu sou também. Temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia. É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor”, afirmou.

O que Hulk havia dito sobre Luiz Henrique

Após empate em 0 a 0 em 20 de novembro, Hulk afirmou diante dos repórteres que Luiz Henrique havia desrespeitado o Atlético. “O Luiz Henrique chegou para o nosso goleiro reserva, eu não escutei. Ele chegou para o (Matheus) Mendes, no intervalo do jogo, e disse que o Atlético é muito fraco, uma merda. Beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa. Porque a gente vai lutar para ganhar”, disse.

“Luiz Henrique tem tudo, tem tudo, para ser um craque. Não é ainda. Está fazendo um grande ano. Mas está muito longe de ser craque ainda. Está muito longe. Acho que é humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar aqui e falar que um time é uma merda, que um jogador é uma merda. Que sirva de aprendizado”, complementou.

Em conversa com Artur Jorge, técnico do Botafogo, captada pelas câmeras de transmissão do Grupo Globo, Hulk foi além: “Primeiro, ele (Luiz Henrique) tem cinco jogos pela seleção e acha que é craque. Não ganhou porra nenhuma.”

Quem é o favorito entre Atlético e Botafogo?

O Galo chega em situação menos favorável, sem vencer há 10 jogos, enquanto o Botafogo retomou a liderança do Brasileirão após bater o Palmeiras no Allianz Parque. O experiente Hulk jogou para o lado do rival o favoritismo na decisão em Buenos Aires.

“Realmente, eu falei que o Botafogo é o favorito. E continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, e uma final não ganha quem chega melhor no dia. É quem estiver mais concentrado, quem errar menos.”

A grande final da Libertadores acontece a partir das 17h (de Brasília). O campeão garantirá uma vaga na Copa Intercontinental deste ano, no Catar, e também no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Além disso,vai disputar o título da Recopa com o Racing, campeão da Copa Sul-Americana.