O Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1 na última quarta-feira, 14, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pelo confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores de 2026 e garantiu vantagem importante para o time paulista na disputa por uma vaga na final. O volante Marlon Freitas comemorou a vitória diante do clube carioca.
“Demos o primeiro passo. Tem mais 90 minutos na semana que vem e a gente precisa trabalhar mais, corrigir os nossos erros e potencializar aquilo que a gente vem fazendo de bom para a gente fazer mais um grande jogo na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, para buscar nosso objetivo que é a classificação”, iniciou Marlon Freitas à TV Palmeiras.
“Feliz demais pelo gol. Ajudar a equipe é bom. Tá marcando, mas, assim, o que importa é entrega e a dedicação de toda a equipe. Acho que foi uma vitória maiúscula. Traz confiança ainda mais para a sequência das competições, né? Então, assim, fico feliz de ajudar da melhor maneira. É mais um passo importante que demos, mas tem mais 90 minutos. Precisamos manter a humildade, dedicação e foco para fazer mais um grande jogo na semana que vem”, finalizou.