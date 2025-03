Flamengo x Danubio: onde assistir à semifinal da Libertadores sub-20

Flamengo e Danubio se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, pela semifinal da Copa Libertadores Sub-20. O confronto está marcado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, Paraguai. O jogo será transmitido pelo canal Sportv.

O Flamengo chega invicto à semifinal, após liderar o Grupo A com 7 pontos. Já o Danubio, do Uruguai, terminou a fase de grupos na segunda colocação, com 6 pontos. Na fase inicial, o Flamengo venceu o Danubio por 3 a 1, mostrando sua força na competição. O time carioca busca repetir o feito de 2024, quando conquistou o título da Libertadores Sub-20.

Jogadores do Flamengo sub-20 – Fonte: Instagram/@flamengo

Possibilidade de final brasileira na Libertadores Sub-20?

Se o Flamengo vencer o Danubio, enfrentará na final o vencedor do confronto entre Belgrano e Palmeiras, que também ocorre na quinta-feira, às 19h, no Estádio Arsenio Rico. Isso abre a possibilidade de uma final brasileira na competição, caso o Palmeiras também avance.

O interesse por essa possível final brasileira aumenta a expectativa em torno das semifinais, já que dois dos maiores clubes do Brasil podem se enfrentar em um torneio continental de categorias de base.

Como assistir Danubio x Flamengo?

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo entre Danubio e Flamengo poderão assistir ao jogo pelo canal Sportv, disponível na TV por assinatura. Além disso, o jogo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, para assinantes do pacote que inclui o Sportv.

Essa ampla cobertura televisiva e online garante que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe da partida, independentemente de onde estejam.

Elenco do Flamengo na Libertadores Sub-20?

O Flamengo conta com um elenco jovem e promissor para a disputa da Libertadores Sub-20. Entre os jogadores relacionados para o torneio no Paraguai, destacam-se:

Goleiros: Lucas Furtado (19 anos) e Caio Barone (18 anos).

(19 anos) e (18 anos). Laterais: Daniel Sales (18 anos), Carbone (20 anos), Antônio da Silva (18 anos), Gusttavo de Sousa (19 anos).

(18 anos), (20 anos), (18 anos), (19 anos). Zagueiros: Da Matta (18 anos), Felipe Vieira (20 anos).

(18 anos), (20 anos). Volantes: Rayan Lucas (20 anos), Pablo Lúcio (17 anos), Fabiano (19 anos), João Alves (19 anos).

(20 anos), (17 anos), (19 anos), (19 anos). Meias: Guilherme (19 anos) e Joshua (17 anos).

(19 anos) e (17 anos). Atacantes: Felipe Tereza (19 anos), Shola (19 anos), Jorge Mora (18 anos) e Filipe Lima (19 anos).

Esses jovens talentos são a esperança do Flamengo para conquistar mais um título internacional na categoria sub-20.

Ingressos para Danubio x Flamengo?

Os ingressos para a partida entre Danubio e Flamengo estão sendo vendidos pela plataforma Tuti. Cada bilhete custa 20.000 guaranis paraguaios, o que equivale a aproximadamente R$ 14,75. Essa acessibilidade no preço dos ingressos permite que mais torcedores possam comparecer ao estádio e apoiar suas equipes.

Com a expectativa de um grande público, o jogo promete ser um espetáculo tanto dentro quanto fora de campo, com as torcidas fazendo a festa nas arquibancadas.

Fonte: The Sporting News

