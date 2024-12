Final entre Botafogo e Atlético MG bate recorde de audiência no ano

Em 2024, o Botafogo atingiu um marco histórico ao vencer sua primeira Copa Libertadores da América. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG em uma final eletrizante garantiu ao Glorioso um lugar entre os grandes campeões do continente. Esse triunfo não apenas destacou o time em campo, mas também teve um efeito memorável nas audiências televisivas.

Essa conquista simboliza a culminação de um projeto iniciado há vários anos, evidenciando planejamento e investimento cuidadosos. O título também ressalta a força do futebol carioca, sendo a terceira vitória consecutiva de um clube do Rio de Janeiro na mais prestigiosa competição sul-americana.

A Audiência da Final da Libertadores em 2024

A final da Libertadores de 2024 entre Botafogo e Atlético-MG teve uma audiência impressionante. No Rio de Janeiro, a transmissão da TV Globo atingiu uma média de 36 pontos, com picos de 40, marcando o recorde de audiência na cidade no ano. Em Belo Horizonte, a reação do público foi igualmente entusiasmada.

Emissoras como SBT e Record também cobriram o evento, atingindo dois pontos de audiência no mesmo horário. Em São Paulo, a audiência foi moderada, com média de 19 pontos e pico de 21. Na TV por assinatura, a ESPN, que tem os direitos de transmissão, alcançou 12 pontos, dominando a audiência no segmento fechado.

Importância da Vitória do Botafogo para o Futebol Brasileiro

A vitória do Botafogo na Libertadores é simbólica em várias dimensões. Num cenário em que os clubes brasileiros têm dominado a competição sul-americana, a vitória do Botafogo destaca a diversidade e força do futebol nacional. Nos últimos seis anos, clubes brasileiros têm frequentemente erguido a taça, reforçando a posição do Brasil no cenário internacional.

Além disso, esse triunfo diversifica as conquistas dos clubes cariocas, juntando-se às recentes vitórias de Flamengo e Fluminense. Este sucesso confirma a força competitiva do futebol do Rio de Janeiro, com três times diferentes vencendo a Libertadores consecutivamente.

Próximos Passos do Botafogo

Com a vitória na Libertadores, o Botafogo garante não apenas a dádiva continental, mas também novas oportunidades de competição em patamares ainda mais elevados. O clube estará entre os concorrentes do Mundial de Clubes em 2025, junto a outras potências mundiais, além de ter assegurada sua participação no Intercontinental de 2024, um torneio que colocará o time à prova novamente.

Essas disputas representam tanto um desafio esportivo quanto uma chance de elevar o prestígio e maximizar as receitas do clube. A diretoria e a equipe técnica do Botafogo têm a missão de manter o nível competitivo e explorar essas novas oportunidades para consolidar a recente ascensão do clube.