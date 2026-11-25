Palmeiras e Estudiantes se preparam para decidir a Copa Libertadores de 2026 no próximo sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para além da possibilidade de revanche alviverde pela final de 1968, uma curiosidade une os finalistas: ambos aderiram a apelidos que nasceram pejorativos.

Enquanto o Palmeiras abraçou o porco como seu mascote nos anos 1980, com um empurrãozinho de uma capa de PLACAR, o Estudiantes aderiu ao apelido de Pincha ou Pincharrata (frequentemente grafado em português como Pincha Rata), uma alcunha ligada à tradição universitária e à rivalidade esportiva em La Plata.

A tese dos estudantes de medicina

A explicação mais difundida sobre o termo remonta às origens acadêmicas de La Plata e à composição dos primeiros grupos ligados ao clube que leva o sugestivo nome de “Estudantes”.

Segundo relatos históricos e registros institucionais, era comum que estudantes de medicina da cidade realizassem experimentos anatômicos envolvendo roedores em laboratório.

Na gíria rio-platense, pinchar significa “espetar” e rata é “rato”. Adversários como o arqui-inimigo Gimnasia passaram, então, a usar “pincharrata” em tom de provocação e deboche contra os jovens ligados dissecadores de ratos ligados ao clube.

Com o passar das décadas, o que nasceu como zombaria foi ressignificado pela própria torcida albirroja — e encurtado para Pincha, termo hoje usado com orgulho para definir a identidade e a mística do clube tetracampeão da Libertadores.