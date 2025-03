Copa Libertadores: Veja o ranking de clubes campeões

A Copa Libertadores da América é a competição de clubes mais prestigiosa da América do Sul, reunindo as principais equipes do continente em busca da supremacia no futebol sul-americano. Desde sua criação em 1960, diversos clubes já ergueram o troféu, mas nenhum com tanta frequência quanto o Club Atlético Independiente, da Argentina, que detém o recorde de sete títulos.

Qual é a hegemonia do Independiente na Libertadores?

O Independiente, conhecido como “Rei de Copas”, conquistou a Libertadores nas seguintes edições:

1964

1965

1972

1973

1974

1975

1984

Essas conquistas consolidaram o clube como o maior vencedor da história da competição, sendo a única equipe a vencer quatro títulos consecutivos entre 1972 e 1975.

Qual é o ranking completo dos campeões da Copa Libertadores?

Abaixo, apresentamos um ranking completo dos clubes que já conquistaram a Copa Libertadores da América, juntamente com o número de títulos e os anos de suas conquistas:

Independiente (ARG): 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)

(ARG): 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984) Boca Juniors (ARG): 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)

(ARG): 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) Peñarol (URU): 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982, 1987)

(URU): 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982, 1987) River Plate (ARG): 4 títulos (1986, 1996, 2015, 2018)

(ARG): 4 títulos (1986, 1996, 2015, 2018) Estudiantes (ARG): 4 títulos (1968, 1969, 1970, 2009)

(ARG): 4 títulos (1968, 1969, 1970, 2009) Olimpia (PAR): 3 títulos (1979, 1990, 2002)

(PAR): 3 títulos (1979, 1990, 2002) Nacional (URU): 3 títulos (1971, 1980, 1988)

(URU): 3 títulos (1971, 1980, 1988) São Paulo (BRA): 3 títulos (1992, 1993, 2005)

(BRA): 3 títulos (1992, 1993, 2005) Grêmio (BRA): 3 títulos (1983, 1995, 2017)

(BRA): 3 títulos (1983, 1995, 2017) Santos (BRA): 3 títulos (1962, 1963, 2011)

(BRA): 3 títulos (1962, 1963, 2011) Palmeiras (BRA): 3 títulos (1999, 2020, 2021)

(BRA): 3 títulos (1999, 2020, 2021) Flamengo (BRA): 3 títulos (1981, 2019, 2022)

(BRA): 3 títulos (1981, 2019, 2022) Cruzeiro (BRA): 2 títulos (1976, 1997)

(BRA): 2 títulos (1976, 1997) Internacional (BRA): 2 títulos (2006, 2010)

(BRA): 2 títulos (2006, 2010) Atlético Nacional (COL): 2 títulos (1989, 2016)

(COL): 2 títulos (1989, 2016) Colo-Colo (CHI): 1 título (1991)

(CHI): 1 título (1991) San Lorenzo (ARG): 1 título (2014)

(ARG): 1 título (2014) LDU Quito (EQU): 1 título (2008)

(EQU): 1 título (2008) Once Caldas (COL): 1 título (2004)

(COL): 1 título (2004) Vélez Sarsfield (ARG): 1 título (1994)

(ARG): 1 título (1994) Argentinos Juniors (ARG): 1 título (1985)

(ARG): 1 título (1985) Atlético Mineiro (BRA): 1 título (2013)

(BRA): 1 título (2013) Botafogo (BRA): 1 título (2024)

Este ranking destaca a supremacia do Independiente na história da Copa Libertadores, seguido por outros clubes de renome que também deixaram sua marca na competição.

Qual é a importância da Copa Libertadores da América?

Conquistar a Copa Libertadores é o objetivo máximo dos clubes sul-americanos. Além do prestígio continental, o campeão garante uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA, representando a América do Sul na disputa contra os melhores clubes de outros continentes. A competição é conhecida por seu alto nível técnico e pela paixão que desperta nos torcedores, sendo palco de confrontos históricos e inesquecíveis.

