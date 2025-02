Como está o Barcelona de Guayaquil, próximo rival do Corinthians na Libertadores

O Corinthians venceu a Universidad Central da Venezuela e avançou à terceira roda da fase preliminar da Copa Libertadores. Yuri Alberto, com dois gols, e Matheus Bidu garantiram a vitória do time alvinegro. O caminho para a sonhada vaga na fase de grupos, contudo, ainda passa pelo Barcelona de Guayaquil.

Em um duelo entre equipes equatorianas, o Barcelona empatou com o El Nacional por 1 a 1 no estádio Monumental de Guayaquil, se classificando graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Atualmente, o time dirigido pelo técnico Segundo Castillo ocupa a segunda posição no Campeonato Equatoriano, tendo vencido os dois jogos disputados até o momento.

O grande destaque da equipe é o atacante uruguaio Octavio Rivero, de 33 anos, que já balançou as redes três vezes nesta temporada. No último ano, o jogador marcou 11 vezes em 17 jogos.

Curiosamente, há um brasileiro: o meia Leonai Souza, de 29 anos, formado no Taquaritinga, com passagens por Comercial-SP, Planza Colonia-URU e desde 2022 nos Toreros.

Clube mais popular do Equador, o Barcelona busca sua 29ª participação na Copa Libertadores. A equipe já foi vice-campeã duas vezes: em 1990, quando perdeu para o Olimpia do Paraguai, e em 1998, quando foi derrotada pelo Vasco da Gama.

Corinthians e Barcelona de Guayaquil disputarão a última fase preliminar da competição. A partida de ida será no Equador, na próxima quarta-feira, 5, enquanto a volta está marcada para o dia 12, na Neo Química Arena.

O Timão tem a vantagem de decidir em casa por estar melhor posicionado no ranking da Conmebol.

