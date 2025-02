Corinthians sofre contra UCV, mas consegue classificação na Libertadores

O Corinthians sofreu mais do que o esperado nesta quarta-feira, 26, em confronto decisivo contra a Universidad Central da Venezuela. Após empatar no primeiro encontro, fora de casa, o Timão venceu dentro de casa por 3 a 2, na Neo Química Arena. A vitória veio com drama e gol decisivo de Yuri Alberto. A equipe brasileira pegará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terceira fase da Copa Libertadores.

Após o empate decepcionante no primeiro encontro, os jogadores do Corinthians foram a campo para decidir a classificação, mas mais que isso, mostrar trabalho e convencer a Fiel Torcida.

Com apenas sete minutos de jogo muita coisa já havia acontecido na Neo Química Arena. O Timão balançou a rede logo cedo, em virada de Martínez e bela jogada individual de Carrillo, que cruzou por baixo e Yuri Alberto completou. Praticamente no lance seguinte, a defesa desligou e a UCV chegou ao empate com Cuesta.

O ritmo do Corinthians caiu após sofrer o gol e a tensão foi crescendo. Sem conseguir encaixar grandes lances, a equipe brasileira conseguiu volume, mas sem ameaçar os visitantes. Aos 40 minutos, então, Memphis conseguiu se desvencilhar da marcação e serviu Bidu, que chutou cruzado e colocou o Timão na frente outra vez.

Desta vez a vantagem alvinegra durou seis minutos. O goleiro Hugo, que já havia trabalhado anteriormente para evitar o que poderia ser uma virada, voltou a aparecer. Em cobrança de falta, espalmou para o escanteio. Na bola cruzada, Hugo saiu mal do gol e Martínez arrancou novamente o empate.

O Corinthians até teve algumas chances no início do segundo tempo, quando Memphis, por exemplo, parou no goleiro venezuelano. O tempo foi passando e a tensão crescendo ainda mais. O time venezuelano só não liderou o placar porque no chute de Kendry Silva o Hugo apareceu com uma linda defesa.

O técnico Ramón Díaz apostou na entrada de Romero e Talles Magno para a pressão final. Cercando a área adversário, o Corinthians apresentou muita dificuldade. Aos 44 minutos do segundo tempo, no desespero, brilhou a estrela de Yuri Alberto. O atacante aproveitou o cruzamento da esquerda e virou um lindo chute para definir de vez o confronto.