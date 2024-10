Botafogo x Peñarol: horários, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira, 23, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela ida das semifinais da Libertadores. A partida que marca o início da disputa por uma das vagas na final da competição será transmitida em TV aberta pela Globo, em TV fechada pelo SporTV e no streaming pelo Paramount+.

Após uma disputa acirrada nas quartas de final, o Botafogo conseguiu passar pelo São Paulo nos pênaltis. Enquanto isso, o Peñarol eliminou o Flamengo, avançando com uma vitória no Brasil e um empate em seu território.

Preparação para o confronto

Os treinadores Artur Jorge, do Botafogo, e Diego Aguirre, do Peñarol, têm demonstrado respeito mútuo e reconhecem a força de seus adversários.O técnico botafoguense chegou a descrever o confronto como uma semifinal onde ambos os times têm chances iguais de avançar.

Para esta partida, o Glorioso contará com o retorno do zagueiro Bastos, que foi preservado na última partida do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Peñarol tem uma baixa importante: o atacante Javier Cabrera ficará de fora devido a uma lesão.

Próximos passos na Libertadores

A partida de volta entre as duas equipes já está marcada para a próxima semana em Montevidéu, no Uruguai. O vencedor deste confronto enfrentará o ganhador da outra semifinal entre Atlético Mineiro e River Plate.

A decisão da Libertadores está agendada para o dia 30 de novembro no Estádio Mâs Monumental, na capital argentina, Buenos Aires.