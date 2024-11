Botafogo tem apenas dois titulares de 2023 traumático

O Botafogo disputa a final da Libertadores, contra o Atlético Mineiro, neste sábado, 30, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina. Badalada, a equipe desta temporada busca “curar a ferida” da dolorosa decadência que culminou na perda do título do Brasileirão de 2023.

O Glorioso, no entanto, conta com poucos remanescentes entre os titulares. Da provável escalação para a decisão, apenas Adryelson, que chegou a sair para o Lyon mas voltou recentemente, e Marlon Freitas estavam na equipe no ano passado.

No “time-ideal” de Artur Jorge, os outro nove nomes chegaram nesta temporada. Já entre os titulares em 2023, peças como Lucas Perri e Victor Cuesta foram negociadas, enquanto figuras como Tiquinho Soares e Tchê Tchê assumiram posição de reservas.

Na leva de contratados, o goleiro John chegou do Internacional, o lateral-direito Vitinho foi contratado do Burnley, o zagueiro Alexander Barboz estava no Libertad, o lateral-esquerdo Alex Telles defendia o Al-Nassr e o volante Gregore atuava no Inter Miami,

O setor ofensivo contou com quatro chegadas badaladas. Jefferson Savarino desembarcou no Botafogo ao deixar o Real Salt Lake, Luiz Henrique trocou o Real Bétis pelo Glorioso, Thiago Almada jogava pelo Atlanta United e Igor Jesus era atleta do Shabab Al-Ahli.

Ao todo, o Botafogo investiu 373 milhões de reais para reconstruir o elenco em 2024. A contratação mais cara foi de Thiago Almada, que exigiu 120 milhões gastos pelo Alvinegro.

As contratações do Botafogo em 2024

Goleiros: John e Raul

Zagueiros: Alexander Barboza, Lucas Halter, Pablo e Adryelson

Laterais: Damián Suárez , Cuiabano, Vitinho e Alex Telles

Meio-campistas: Gregore, Óscar Romero, Allan, El Arouch e Thiago Almada

Atacantes: Jeffinho, Luiz Henrique, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus