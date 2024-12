Boca e River não estão garantidos na Libertadores 2025; entenda

Chegamos à rodada final do Campeonato Argentino de 2025 com várias equipes ainda buscando qualificação para a cobiçada Copa Libertadores. Os gigantes do futebol argentino, Boca Juniors e River Plate, se encontram em situações distintas, porém desafiadoras, à medida que o torneio se aproxima do fim. O River Plate, liderado por Marcelo Gallardo, garantiu ao menos uma vaga na pré-Libertadores, enquanto o Boca Juniors enfrenta uma série de obstáculos para alcançar seus objetivos.

No total, seis vagas são reservadas aos clubes argentinos para a Copa Libertadores, incluindo uma para a fase preliminar. Racing, Estudiantes e Central Córdoba já garantiram seus lugares na fase de grupos graças ao desempenho excepcional nas competições locais. Com isso, as atenções se voltam para as vagas remanescentes, destinadas ao campeão argentino, ao ganhador da Copa da Argentina e aos dois clubes melhores classificados na tabela agregada que ainda não tenham entrado diretamente.

Desafios de River Plate e Boca Juniors

O River Plate pode assegurar uma vaga direta na fase de grupos se o Huracán, atualmente em terceiro lugar, não levantar o troféu do campeonato. Caso contrário, o time de Gallardo disputará a fase preliminar. Por outro lado, o Boca Juniors precisa de uma combinação favorável de resultados para garantir uma vaga até mesmo na pré-Libertadores, sendo que sua única chance de fase de grupos seria através de uma vitória direta de seu arquirrival, River Plate.

Quem Está na Corrida pelo Título?

A disputa pelo título do Campeonato Argentino está acirrada entre Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba e Huracán, todos com chances concretas na última rodada. Vélez e Talleres lideram com 48 pontos, enquanto o Huracán segue de perto com 46 pontos, prometendo um final emocionante que pode definir não só o campeão, mas também os próximos representantes da Argentina na Libertadores.

Influência sobre Bahia e Corinthians

O desenlace do Campeonato Argentino pode impactar equipes brasileiras como Bahia e Corinthians, pois ambas iniciarão sua jornada na próxima edição da Libertadores a partir da fase preliminar. Os resultados argentinos podem colocar esses times frente a frente com adversários desafiantes, aumentando ainda mais a expectativa e a emoção no início do torneio continental.

A Emoção de Fevereiro e o Futuro do Futebol Sul-Americano

Os embates decisivos marcados entre 13 e 16 de fevereiro prometem surpresas e emoção. A definição das últimas vagas para a Libertadores não só coroará o campeão argentino como também terá repercussões amplas para clubes de todo o continente, com torcedores atentos ao desenrolar dos jogos. Espera-se uma rodada final que marcará o destino próximo de várias das principais forças do futebol sul-americano.