Atlético MG e Deyverson são multados pela Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) impôs recentemente severas punições ao técnico Gabriel Milito e ao jogador Deyverson, do Atlético-MG, devido a infrações durante a Copa Libertadores, sublinhando a importância de seguir as regras de conduta da competição continental.

Publicidade

As sanções vieram após a semifinal contra o River Plate, em Buenos Aires. O jogo terminou em 0 a 0, mas o Atlético-MG seguiu para a final graças ao triunfo de 3 a 0 no jogo de ida em Belo Horizonte.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Multa de Deyverson: Razões e Valores

Deyverson foi multado em US$ 25 mil (cerca de R$ 150 mil) por conduta inadequada, conforme o artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol, devido a gestos ofensivos durante a partida, incluindo imitar macaco e usar tampões nos ouvidos ao se dirigir aos torcedores adversários.

Punição ao Técnico Gabriel Milito

Gabriel Milito foi penalizado com uma multa de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 300 mil) por questões de atraso, de acordo com o artigo 5.1.11.6 do regulamento da Conmebol, relacionado a atrasos antes ou durante a partida.

Possibilidade de Recurso pelo Atlético-MG

Além disso, o Atlético-MG enfrenta a perda de dois mandos de campo em futuras competições da Conmebol e uma multa de US$ 80 mil (cerca de R$ 480 mil) por uso de sinalizadores. O clube tem até 11 de dezembro para recorrer dessas decisões, na tentativa de reduzir as punições.

Publicidade

Essas sanções ressaltam a obrigação de jogadores e técnicos em respeitar as regras internacionais, preservando a integridade pessoal e do clube. Os acontecimentos entre Atlético-MG e River Plate ilustram a necessidade de manter disciplina dentro e fora do campo.