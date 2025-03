Arena Fonte Nova recebe Bahia x Boston River, veja onde assistir ao vivo!

Bahia enfrenta um momento crucial na Arena Fonte Nova ao receber o Boston River em um jogo decisivo pela CONMEBOL Libertadores. Após um empate sem gols no Uruguai, o Tricolor precisa de uma vitória simples para garantir sua vaga na fase de grupos da competição. O confronto está marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), e promete ser um espetáculo emocionante para os torcedores.

Com a expectativa de avançar para o pote 4 do sorteio da próxima segunda-feira, o Bahia busca se juntar a outros clubes brasileiros como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional na fase de grupos. A partida será transmitida ao vivo pela Paramount, oferecendo aos fãs a oportunidade de acompanhar cada lance deste embate decisivo.

Quais são as expectativas para o jogo?

O favoritismo do Bahia é evidente, especialmente jogando em casa. Especialistas apontam para uma vitória do Tricolor, com palpites variando entre 2 a 0 e 3 a 0 a favor do time brasileiro. O técnico Rogério Ceni, que poupou alguns jogadores no último fim de semana, deve contar com força total para este confronto, incluindo a presença de Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez entre os titulares.

Por outro lado, o Boston River chega com a mesma base do time que atuou no jogo de ida. Sob o comando do técnico brasileiro Jádson Viera, a equipe uruguaia busca surpreender e conquistar uma vaga inédita na fase de grupos da Libertadores.

Como estão as prováveis escalações?

O Bahia deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe no gol; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Kanu e Luciano Juba na defesa; Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir, Everton Ribeiro e Erick Pulga no meio-campo; e Lucho Rodríguez no ataque. Esta escalação reflete a estratégia de Ceni de combinar experiência e juventude para superar o adversário.

Já o Boston River deve repetir a formação do jogo anterior, com Antúnez no gol; Acosta, Bortagaray, Marcos Gómez e Fredy Martínez na defesa; Barcia, Mauricio Vera e Chiappini no meio-campo; e Amado, Adamo e Guillermo López no ataque. A equipe aposta na coesão e no entrosamento para tentar surpreender o Bahia em seus domínios.

O que esperar do desfecho deste confronto?

O jogo entre Bahia e Boston River promete ser intenso e disputado, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. Para o Bahia, a classificação para a fase de grupos da Libertadores representaria um marco importante na temporada, além de uma oportunidade de se firmar entre os grandes do continente. Já para o Boston River, avançar seria um feito histórico, elevando o clube a um novo patamar no cenário sul-americano.

Independentemente do resultado, o confronto desta quinta-feira certamente ficará marcado na memória dos torcedores, seja pela emoção em campo ou pela atmosfera vibrante da Arena Fonte Nova. Com a expectativa de casa cheia, o apoio da torcida pode ser um fator decisivo para o Bahia alcançar seu objetivo e seguir adiante na competição.

