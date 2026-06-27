O experiente goleiro Vozinha, de Cabo Verde, diz que sonhava com um encontro com o atacante Lionel Messi, principal nome da seleção argentina e adversário do país nos 16 avos da Copa do Mundo. Herói da classificação histórica da seleção do arquipélago africano, o jogador ainda revelou desconhecer ofertas para seguir com sua carreira após a competição.

“Acho que nenhum de nós sonhava com a classificação, mas sabemos que temos muita qualidade. Quando chegamos ao Mundial, talvez muitos tenham pensado que não pontuaríamos em nenhum jogo. Hoje, classificar para as próximas fases é algo muito gratificante para nós. E acho que jogar contra a Argentina vai ser muito bom, pois é um sonho para qualquer jogador enfrentar a seleção de Lionel Messi”, disse.

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“Sobre [a procura] de clubes, não sei de nada. Sou um jogador livre [no mercado], espero que em breve apareça alguma coisa”, completou.

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O duelo diante dos atuais campeões do torneio, pela fase de 16 avos de final, ocorrerá no dia 3 de julho, em Miami.

Vozinha era quase um ilustre desconhecido no futebol até a atuação decisiva na estreia da competição, quando quebrou as expectativas da Espanha, líder do Grupo H, com sete defesas consideradas difíceis. Ele tem uma carreira recheada por clubes modestos, o último deles o GD Chaves, de Portugal, em que fez apenas 19 jogos nesta temporada e possui vínculo somente até o próximo dia 30.

O apelido curioso e o nome de batismo, Josimar Dias – uma homenagem de seu pai ao ex-lateral-direito do Botafogo e da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986 -, fizeram com que o jogador se tornasse, imediatamente, alvo de memes virais e liderasse um crescimento acelerado em suas redes sociais.

“Agradeço novamente a todos os brasileiros que têm nos apoiado muito. Temos sentido uma paixão e uma energia muito grande vinda do Brasil. Vamos fazer tudo para honrar o nosso nome e o nosso país. Os brasileiros, mais uma vez, têm sido fantásticos. Não só comigo, mas com toda a seleção. Esperamos dentro do campo mostrar algo”, explicou.

Estreante no torneio, Cabo Verde protagonizou a mais bela história do Mundial até aqui. Com o empate sem gols diante da Arábia Saudita, o país se tornou a sétima seleção a avançar de fase mesmo sem nenhuma vitória no torneio -também empatou sem gols com a Espanha e por 2 a 2 diante do Uruguai.

“Não viemos aqui segurar nenhum empate. Mesmo no segundo tempo, procuramos sempre ganhar o jogo. A Arábia é uma equipe de muita qualidade, que já tem uma caminhada no futebol. Nós tentamos tudo, mas não conseguimos, mas foi gratificante sair com a classificação. Todo mundo viu que tivemos mais o domínio do jogo, mais oportunidades”, concluiu.

A Argentina, por sua vez, faz uma das melhores campanhas do torneio. Liderada por Messi, autor de todos os gols da Albiceleste até aqui, a seleção sul-americana venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia e a Áustria por 2 a 0 na segunda rodada. A participação na fase de grupos será encerrada neste sábado, 27, contra a Jordânia, às 21h (de Brasília), em Dallas.

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