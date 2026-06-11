Os jogadores dos Estados Unidos assisistiram juntos o jogo 4 das finais da NBA. Na partida, o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs de forma dramática, no limite do cronômetro, por 107 a 106. No game winner anotado por OG Anunoby, os atletas americanos foram à loucura.

O X oficial da seleção americana publicou um vídeo em que o meio-campista Tyler Adams, do Bournemouth, aparece vibrando e abraçando os companheiros com a vitória. Adams é torcedor do New York Knicks.

Agenda dos Estados Unidos na Copa do Mundo

No grupo D da competição os Estados Unidos enfrentam: