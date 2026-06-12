A Copa do Mundo de 2026 terá um de seus primeiros grandes confrontos nesta sexta-feira, 12, com o embate entre as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo D, acontecerá no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos, às 22h (de Brasília).

Detalhes da Partida e Transmissão

Os torcedores poderão acompanhar o jogo por diversas plataformas. No Brasil, a transmissão ao vivo estará disponível na TV Globo e SBT, na TV aberta, no Sportv e N Sports, na TV fechada, e na CazéTV e getv, no streaming.

O comando técnico da seleção dos Estados Unidos é de Maurício Pochettino, enquanto a seleção paraguaia é liderada por Gustavo Alfaro. O árbitro responsável pelo duelo será o holandês Danny Makkelie.

Cenário do Grupo D e Formato do Mundial

Estados Unidos e Paraguai iniciam sua jornada no Grupo D, que também conta com as seleções da Austrália e da Turquia. Atualmente, todas as seleções do grupo estão com 0 pontos e 0 jogos disputados, aguardando o início da competição.

A Copa do Mundo de 2026 apresenta um formato expandido, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro. Avançam para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Ficha Técnica da Partida