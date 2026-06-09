A cidade de Nova York se prepara para a exibição pública gratuita da final da Copa do Mundo FIFA 2026 no icônico Great Lawn do Central Park. O anúncio, feito na última segunda-feira, 8, por autoridades da cidade e da FIFA, visa proporcionar a 50 mil torcedores a oportunidade de acompanhar a decisão do torneio em um ambiente festivo e acessível.

Quando e Como Acessar o Evento

A partida final da Copa do Mundo está agendada para 19 de julho de 2026. Os portões do Central Park abrirão às 13h (horário de Brasília), com o início do jogo previsto para as 16h (horário de Brasília). Embora o acesso seja gratuito, os ingressos serão distribuídos por meio de um sistema de loteria gerenciado pela Global Citizen.

As inscrições para o sorteio terão início na quinta-feira, 11 de junho, e se encerrarão em 16 de julho. Uma parcela de 20% dos ingressos, equivalente a aproximadamente 10 mil entradas, será destinada a organizações sem fins lucrativos locais, grupos de futebol juvenil e voluntários do NYC Service.

Estrutura e Atrações para o Público

Para garantir a melhor experiência aos espectadores, o Great Lawn será equipado com três grandes telões de LED e sistemas de som imersivos. O evento contará com entretenimento ao vivo e a presença de vendedores de comida local. A apresentação ficará a cargo das personalidades do rádio Charlamagne tha God e Elvis Duran, com a iHeartRadio como parceira de mídia oficial. O evento contará com um show de intervalo.

Investimento e Acessibilidade da Copa

A iniciativa é resultado de um investimento de US$ 6 milhões do Empire State Development e US$ 3,5 milhões da cidade de Nova York. O prefeito Zohran Mamdani e a governadora Kathy Hochul, juntamente com o presidente da FIFA Gianni Infantino, destacaram que a exibição no Central Park faz parte de um esforço mais amplo para tornar a Copa do Mundo de 2026 acessível a todos os moradores, independentemente de poderem comprar ingressos para os jogos.

Além da exibição da final, a cidade planeja festivais de fãs em todos os distritos e a abertura de uma “FIFA Arena”, um mini-campo de futebol temporário no Central Park, que funcionará de 10 de junho a 18 de julho. A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.