O experiente zagueiro Virgil van Dijk, da Holanda, não poupou elogios à seleção da Argentina, atual campeã do mundo. O defensor afirmou que tem acompanhado praticamente todos os jogos da competição e ficou impressionado com a forma como a albiceleste venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia, em Kansas City.

“Assisti a todos os jogos. [Brasil e Argentina] são times incríveis, mas acho que a forma como a Argentina começou a Copa do Mundo mostra que eles realmente querem manter o título. O Brasil tem muita qualidade também. Não tem jogo fácil, mas a Argentina fez parecer muito fácil. O foco principal que tenho é na minha equipe, tentando melhorar e seguir em frente para o próximo jogo”, disse o camisa 4.

Em sua segunda edição de Copa do Mundo na carreira, Van Dijk viu a Holanda sucumbir justamente diante dos argentinos há quatro anos, quando a Laranja Mecânica foi derrotada nas quartas de final, nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação.

No entanto, a história recente é de festa para os holandeses. Neste sábado, 20, a equipe venceu a primeira na competição ao golear a Suécia por 5 a 1 no NRG Stadium, em Houston, no Texas. O resultado isolou os holandeses na liderança do Grupo F, com quatro pontos — chave que ainda conta com Japão e Tunísia.

“Podemos discutir muito sobre o que acertamos ou erramos nos próximos dias, mas temos que estar muito orgulhosos do fato de termos vencido por 5 a 1”, resumiu o defensor.

A equipe dirigida por Ronald Koeman volta a campo na próxima quinta-feira, 25, contra a Tunísia, em Kansas City.