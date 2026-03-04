O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não se importa com a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México. A declaração foi dada ao portal Político em meio à tensão e escalada militar entre os dois países.

Ao ser questionado sobre a presença da seleção iraniana no torneio, Trump foi direto ao responder: “Eu realmente não me importo. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão ficando sem fôlego”, afirmou o presidente estadunidense.

A fala ocorre em um momento de forte instabilidade entre os países. Nos últimos dias, os Estados Unidos participaram de ataques militares contra o Irã, elevando o nível de tensão no Oriente Médio e colocando em dúvida, inclusive, a presença da seleção iraniana na Copa do Mundo.

Apesar do cenário político, o Irã já garantiu vaga esportivamente no Mundial por meio das eliminatórias asiáticas organizadas pela Confederação Asiática de Futebol (AFC). A equipe integra o grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

Dentro do próprio país, dirigentes do futebol iraniano demonstraram preocupação com o contexto atual. O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, afirmou recentemente que, diante dos ataques e do clima de conflito, é difícil olhar para a Copa do Mundo com otimismo, indicando que a situação poderá ser reavaliada e até mesmo terminar em boicote.

Enquanto isso, a Fifa segue monitorando a situação, já que o torneio de 2026 será o primeiro da história com 48 seleções e terá parte de seus jogos disputados em território americano. Caso o Irã decida se retirar ou seja impedido de participar, a entidade teria que definir um substituto conforme os regulamentos das eliminatórias e das confederações continentais.