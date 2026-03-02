O conflito armado entre Estados Unidos e Irã deve afetar diretamente a Copa do Mundo, que será disputada em solo norte-americano (junto a México e Canadá). Já classificada, a seleção iraniana cogita boicotar o torneio, o que poderia liberar uma nova vaga na fase de grupos. A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) começam a se mobilizar para definir qual seleção poderia herdar a vaga.

“Com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir isso”, disse o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

Dessa forma, um boicote do Irã parece provável ainda que não definido. Existe também o cenário dos Estados Unidos dificultarem a entrada dos iranianos no país – algo que aconteceu no evento de sorteio da fase de grupos, em que membros da delegação não conseguiram tirar o visto.

O Irã integra o grupo G da Copa do Mundo, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todos os jogos da seleção iraniana estão programados para serem sediados nos Estados Unidos.

Emirados Árabes Unidos ou Iraque

O Irã terminou as eliminatórias da AFC em primeiro lugar isolado do seu grupo no hexagonal final das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo, garantindo assim a classificação direta para o torneio. No mesmo grupo, Uzbequistão também se classificou direto. O 3º colocado do grupo foram os Emirados Árabes Unidos, que avançaram para a repescagem local.

A regra padrão da Fifa para remanejamento de vagas em caso de desclassificação exige que a federação repasse a vaga ao próximo na ordem de classificação da mesma competição, neste caso, a fase final das eliminatórias da Ásia. Se esse for o entendimento definitivo das autoridades, os EAU seriam os primeiros na fila.

No entanto, o Iraque também surge como possível beneficiário, especialmente se a AFC e a Fifa optarem por um formato que inclua playoffs eliminatórios ou repescagens para preencher a vaga deixada.

O time iraquiano está classificado para os playoffs e vai jogar a vaga para a Copa do Mundo contra o vencedor de Bolívia x Suriname. Além disso, o Iraque foi o país com melhor desempenho na repescagem asiática (dos não classificados para o Mundial – Catar e Arábia Saudita garantiram a última vaga.

Vale destacar que o Iraque também não nutre grandes relações com os Estados Unidos e o país está com a emissão de visto suspensa pelo anfitrião do torneio. O país da Ásia Ocidental não é um aliado do Irã, mas ainda assim conta com minorias xiitas que apoiam a causa persa.

Cenário e pressa da Fifa