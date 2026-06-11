Marrocos confirmou nesta terça-feira, 10, os cortes do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli da lista para a Copa do Mundo de 2026. Os dois jogadores foram vetados por problemas físicos e serão substituídos por Marwane Saadane e Amine Sbai no elenco que disputará o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

A mudança acontece às vésperas da estreia marroquina no Mundial, marcada para o sábado, 13, contra o Brasil.

Segundo a federação marroquina, Aguerd não conseguiu se recuperar de uma lesão na virilha que o acompanha desde a reta final da temporada europeia. Já Ezzalzouli sofreu uma entorse no joelho durante a preparação para o torneio e acabou retirado da relação definitiva.

Para as vagas abertas, o técnico Mohamed Ouahbi convocou o zagueiro Marwane Saadane e o atacante Amine Sbai. Ambos já participavam das atividades de preparação da equipe e passam a integrar oficialmente o grupo que disputará o Mundial.