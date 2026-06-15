A França vem de duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Mesmo assim, o técnico Didier Deschamps disse nesta segunda-feira, 15, no MetLife Stadium, que não vê a sua seleção como uma das favoritas ao título.

França e Senegal se enfrentam nesta terça, em Nova Jersey, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo I.

Deschamps, que deixará a seleção francesa ao final desta Copa, se surpreendeu ao ser perguntado por uma jornalista espanhola sobre o favoritismo francês. Foi, inclusive, umas das poucas vezes em que o sempre sisudo treinador sorriu na entrevista. Em outro momento importante da coletiva oficial, jornalistas franceses se manifestaram contra a prisão de um colega de profissão.

“Os espanhóis nos considerarem favoritos à Copa do Mundo… Os espanhóis têm um time favorito. É a Espanha!”, elogiou o treinador, horas antes do empate sem gols da Espanha contra Cabo Verde.

Para Deschamps, o seu time está em “transição” em relação ao que jogaram a última Copa. O goleiro Maignan, o meia Olise e o atacante Barcola são, por exemplo, nomes importantes que estreiam em Copa.

“A França tem a ambição de ser campeã. Será um caminho longo. Temos muito potencial, mesmo com o elenco em transição. Eu não considero a seleção da França mais forte que outras, mas a grande favorita é a Espanha, não tenho dúvidas”, disse.

A França está no Grupo I juntamente com Iraque e Noruega, os próximos adversários da primeira fase.