Um dos estreantes da Copa do Mundo de 2026, Cabo Verde enfrenta a Espanha pela primeira rodada do grupo H, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. A seleção africana, bem organizada e sonhando com uma campanha histórica, viveu um dos grandes momentos de sua história contra o Brasil.

Em junho de 2021, os caboverdianos venceram a seleção brasileira que se preparava para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. Aquele time, que conquistaria a medalha de ouro no futebol masculino posteriormente, foi surpreendida e perdeu por 2 a 1, em Belgrado, na Sérvia.

A equipe brasileira, treinada por André Jardine, foi a campo com: Cleiton; Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho; Antony, Pedro e Rodrygo. Entraram ainda Matheus Henrique, Reinier, Gabriel Martinelli, Evanilson e Malcom.

Magalhães, Guimarães e Martinelli estão convocados para o Mundial deste ano com a seleção. Rodrygo, Pedro e Antony defenderam o Brasil na Copa de 2022.

Cabo Verde, por sua vez, atuou com o time profissional. Entre os que foram a campo pela equipe africana naquele ano, destaque para o goleiro Vozinha, o zagueiro Diney Borges e o atacante Willy Semedo, que estão no Mundial de 2026. Além deles, o treinador Bubista segue no comando.