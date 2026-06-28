Neste domingo, 28, em entrevista coletiva em Houston, o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, confirmou que não poderá contar com o meia-atacante Takefusa Kubo, para o confronto decisivo contra o Brasil, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
Kubo não treina com os Samurais Azuis desde que lesionou o joelho esquerdo contra a Holanda, na estreia da equipe no Mundial. Até o momento, o jogador está limitado ao trabalho de corridas individuais para condicionamento.
A comissão técnica japonesa projeta o retorno de Kubo no decorrer da competição, caso a seleção avance de fase.
Provável escalação do Japão
Como Moryasu costuma montar a equipe no esquema 3-4-2-1, a imprensa japonesa aponta a seguinte equipe para encarar o Brasil no NRG Stadium nesta segunda, 29, às 14h do horário de Brasília:
Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda.