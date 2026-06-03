A seleção brasileira iniciou sua fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com o primeiro treinamento em solo norte-americano na tarde desta terça-feira, 2. A delegação, que desembarcou no aeroporto de Newark, seguiu para o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, Nova Jersey, para as atividades, em treino fechado à imprensa, conforme apurado pelo portal Lance!.

Neymar e reforços da Champions League

A presença de Neymar com o grupo foi um dos destaques, apesar das imagens não darem certeza se ele participou ou não das atividades em campo, segundo a apuração. O técnico Carlo Ancelotti afirmou não ter pressa com a recuperação do jogador, que tem previsão de duas a três semanas para estar liberado. Imagens divulgadas pela CBF mostraram os jogadores realizando exercícios e Ancelotti orientando atletas como Marquinhos e Casemiro.

O elenco recebeu os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o atacante Gabriel Martinelli, que se juntaram ao grupo após a disputa da final da Champions League. No último sábado, 30, o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1, na Puskás Arena, em Budapeste, garantindo o bicampeonato continental.

Próximos compromissos e estreia na Copa

A programação da seleção para esta quarta-feira, 3, inclui atividades físicas na academia do hotel pela manhã e um retorno ao CT do New York Red Bulls para outro treinamento à tarde, que será aberto à imprensa. Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil terá um último amistoso preparatório no próximo sábado, 6, contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland.

A estreia brasileira no Mundial está agendada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo de 2026, enfrentando também o Haiti no dia 19 de junho, na Filadélfia, e a Escócia no dia 24 de junho, em Miami.