Argentina e Brasil vão se enfrentar nesta terça-feira, 25, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina, líder da competição com 28 pontos e atual campeã mundial, pode garantir sua classificação já nesta rodada. O Brasil, terceiro colocado com 21 pontos, um a menos que o Equador, luta para se aproximar ainda mais da vaga.

No primeiro turno da competição sul-americana, a Argentina venceu o Brasil, então comandado por Fernando Diniz, por 1 x 0, no Maracanã, impondo a primeira derrota da seleção brasileira como mandante. O resultado ajudou a manter a seca de gols e de vitórias do Brasil nos últimos anos. Desde 2019, quando a nossa seleção venceu os argentinos por 2 x 0, na semifinal da Copa América, no Mineirão, foram quatro jogos, com três vitórias da Argentina (todas por 1 x o) e um empate (0 x 0).

Na Argentina, a seleção brasileira também vai lutar contra alguns tabus. A última vitória brasileira lá foi em 2009, por 3 x 1, pelas Eliminatórias da Copa de 2010. Naquele ano, a partida foi realizada na cidade de Rosário. Desde então, em solo argentino, foram quatro jogos, com uma vitória da Argentina (2 x 1) e três empates, o último deles pelas Eliminatórias da Copa de 2022 (0 x 0).

Em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, o jejum brasileiro já é de 30 anos — a última vitória foi no amistoso de 1995, por 1 x 0, com gol de Donizete Pantera. Desde então, em quatro jogos, foram três vitórias argentinas e um empate.

Como visitante, na Argentina, a seleção brasileira tem um retrospecto negativo. Em 36 jogos (de acordo com os números da CBF), foram 7 vitórias brasileiras, 13 empates e 16 derrotas, com 38 gols marcados e 60 gols sofridos — aproveitamento de 31,5% dos pontos. Em casa, o Brasil tem 25 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, com 85 gols feitos e 54 gols sofridos — aproveitamento de 64,3%. No geral, o confronto está empatado com 42 vitórias para cada lado e 26 empates, com 165 gols do Brasil e 163 gols da Argentina. Pelas contas da Argentina, o duelo tem cinco jogos a menos (4 vitórias brasileiras e 1 argentina).

Na Argentina

36 jogos

16 vitórias da Argentina

13 empates

7 vitórias do Brasil

60 gols da Argentina

38 gols do Brasil

No Brasil

42 jogos

25 vitórias do Brasil

6 empates

11 vitórias da Argentina

85 gols do Brasi

54 gols da Argentina

Campo neutro

32 jogos

15 vitórias da Argentina

7 empates

10 vitórias do Brasil

49 gols da Argentina

42 gols do Brasil